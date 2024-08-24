20 копеек 1764 года ММД T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1764 года "С шарфом" со знаком ММД T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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