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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1764 года ММД T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1764 года ММД T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1764 года ММД T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 520,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1764 года "С шарфом" со знаком ММД T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
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Россия 20 копеек 1764 ММД T.I. "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
2628 $
Цена в валюте аукциона 2400 CHF
Россия 20 копеек 1764 ММД T.I. "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1764 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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