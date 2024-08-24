Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1764 года ММД T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 520,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1764 года "С шарфом" со знаком ММД T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 238 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
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- SINCONA (2)
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