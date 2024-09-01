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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1764 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1764 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1764 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1764 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе Александр за 2200 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (6)
  • CNG (3)
  • Coins.ee (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (7)
  • SINCONA (1)
  • Александр (6)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 3100 RUB
Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF25
Цена
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Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе AURORA - August 12, 2020
Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность G6 BN
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Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF20
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Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе AURORA - March 30, 2020
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Империя - February 23, 2019
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе CNG - February 5, 2019
Продавец CNG
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1764 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе CNG - January 22, 2019
Продавец CNG
Дата 22 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1764 "Санкт-Петербургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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