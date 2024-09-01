Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1764 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1764 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе Александр за 2200 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Имперская монета (2)
- Русское Наследие (1)
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность G6 BN
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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