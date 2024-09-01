5 копеек 1764 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1764 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе Александр за 2200 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.

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