Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 20 копеек 1764 года "Портрет на аверсе". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 20 копеек 1764 года "Портрет на аверсе". Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1401 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 140 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
Где продать?
Для продажи 20 копеек 1764 "Портрет на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск