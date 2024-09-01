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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 20 копеек 1764 года "Портрет на аверсе". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 20 копеек 1764 года "Портрет на аверсе" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Пробные 20 копеек 1764 года "Портрет на аверсе" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес null гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 20 копеек 1764 года "Портрет на аверсе". Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1401 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 140 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
Россия 20 копеек 1764 "Портрет на аверсе" (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1764 "Портрет на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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