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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1764 года "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1764 года "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1764 года "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1764 года "Сибирская монета". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33128 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
4560 $
Цена в валюте аукциона 4560 USD
Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе Felzmann - September 5, 2022
Продавец Felzmann
Дата 5 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе Felzmann - May 2, 2022
Продавец Felzmann
Дата 2 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS64
Цена
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Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS61
Цена
Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS65
Цена
Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS65
Цена
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Россия 2 копейки 1764 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS64
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1764 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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