Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1764 года "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1764 года "Сибирская монета". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33128 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
4560 $
Цена в валюте аукциона 4560 USD
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Продавец Felzmann
Дата 5 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS65
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1764 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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