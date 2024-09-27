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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Сибирские монеты 2 копейки Екатерины II - Россия

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2 копейки 1764-1780

Сибирская монета
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1764 R3 0 41764 Новодел R2 0 241766 R2 0 171766 Новодел R2 0 11766 КМ Новодел R2 0 01767 R2 0 481767 КМ R 0 281767 КМ Новодел R2 0 61768 КМ - 0 611768 КМ Новодел R2 0 81769 КМ - 0 1121769 КМ Новодел R2 0 21770 КМ - 0 501770 КМ Новодел R2 0 21771 КМ - 0 951771 КМ Новодел R2 0 01772 КМ - 0 401772 КМ Новодел R2 0 31773 КМ - 0 551773 КМ Новодел R2 0 01774 КМ - 0 871774 КМ Новодел R2 0 81775 КМ - 0 681775 КМ Новодел R2 0 31776 КМ - 0 681776 КМ Новодел R2 0 21777 КМ - 0 791777 КМ Новодел R2 0 31778 КМ - 0 531778 КМ Новодел R2 0 01779 КМ - 0 1081779 КМ Новодел R2 0 51780 КМ - 0 441780 КМ Новодел R2 0 3
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