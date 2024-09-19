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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1767 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1767 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1767 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе SINCONA AG за 500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 56 EUR
Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - October 30, 2018
Россия 2 копейки 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - October 30, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1767 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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