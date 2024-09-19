2 копейки 1767 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе SINCONA AG за 500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность AU (11) XF (8) VF (9) Сохранность (слабы) AU55 (4) AU53 (1) XF45 (4) XF40 (2) BN (4) Сервис RNGA (1) NGC (3)

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