Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1767 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе SINCONA AG за 500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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