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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1767 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1767 СПБ Петербургский тип, без шарфа Портрет уже
Средняя цена 7200 $
Продажи
1 122
Аверс
Реверс
10 рублей 1767 СПБ Петербургский тип, без шарфа Портрет шире
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
10 рублей 1767 СПБ Петербургский тип, без шарфа "П" перевернута
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
5 рублей 1767 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 5200 $
Продажи
0 120

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1767 СПБ EI T.I. Петербургский тип, без шарфа Грубый чекан
Средняя цена 6800 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 рубль 1767 СПБ EI Петербургский тип, без шарфа Грубый чекан
Средняя цена 3500 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 670 $
Продажи
0 331
Аверс
Реверс
1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. Петербургский тип, без шарфа Грубый чекан
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рубль 1767 ММД EI Московский тип, без шарфа Грубый чекан
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
1 рубль 1767 ММД EI Московский тип, без шарфа
Средняя цена 910 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Полтина 1767 СПБ АШ T.I. Без шарфа
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Полтина 1767 СПБ T.I. Без шарфа Без обозначения минцмейстера
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1767 ММД EI Без шарфа
Средняя цена 230 $
Продажи
0 228
Аверс
Реверс
20 копеек 1767 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена 160 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
20 копеек 1767 ММД Без шарфа
Средняя цена 95 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
15 копеек 1767 ММД Без шарфа
Средняя цена 85 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
Гривенник 1767 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена 70 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
Гривенник 1767 ММД Без шарфа
Средняя цена 280 $
Продажи
0 23

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1767 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 35 $
Продажи
0 247
Аверс
Реверс
5 копеек 1767 ММ Красный монетный двор (Москва)
Средняя цена 200 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
5 копеек 1767 СПМ Санкт-Петербургский монетный двор
Средняя цена 230 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
5 копеек 1767 СПМ Санкт-Петербургский монетный двор Новодел
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 копеек 1767 СМ Сестрорецкий монетный двор
Средняя цена 480 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
2 копейки 1767 ММ
Средняя цена 680 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 копейки 1767 СПМ
Средняя цена 65 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
2 копейки 1767 ЕМ
Средняя цена 85 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
2 копейки 1767 Без знака монетного двора
Средняя цена
Продажи
1 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1767 ММ
Средняя цена 410 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 копейка 1767 СПМ
Средняя цена 9200 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Денга 1767 ЕМ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
Полушка 1767 ЕМ
Средняя цена 35 $
Продажи
0 72

Сибирские монеты

Аверс
Реверс
10 копеек 1767 Сибирская монета Без знака монетного двора
Средняя цена 970 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
10 копеек 1767 КМ Сибирская монета
Средняя цена 270 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
10 копеек 1767 КМ Сибирская монета
Средняя цена 300 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
10 копеек 1767 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 копеек 1767 Сибирская монета Без знака монетного двора
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
5 копеек 1767 КМ Сибирская монета
Средняя цена 200 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
5 копеек 1767 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1767 Сибирская монета
Средняя цена 890 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
2 копейки 1767 КМ Сибирская монета
Средняя цена 100 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
2 копейки 1767 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 копейка 1767 Сибирская монета
Средняя цена 450 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 копейка 1767 КМ Сибирская монета
Средняя цена 60 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1 копейка 1767 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Денга 1767 КМ Сибирская монета
Средняя цена 75 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Денга 1767 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полушка 1767 КМ Сибирская монета
Средняя цена 40 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
Полушка 1767 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена
Продажи
0 4
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