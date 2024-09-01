Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Россия
1767
Россия
Период:
1699-1991
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
Главная
Каталог
Россия
1767
Монеты России 1767 года
Выберите категорию
Все
Золото
Серебро
Медь
Сибирские
Золотые монеты
10 рублей 1767 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Портрет уже
Средняя цена
7200 $
Продажи
1
122
10 рублей 1767 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Портрет шире
Средняя цена
15000 $
Продажи
0
38
10 рублей 1767 СПБ Петербургский тип, без шарфа
"П" перевернута
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
29
5 рублей 1767 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
5200 $
Продажи
0
120
Пробные монеты
1 рубль 1767 СПБ EI T.I. Петербургский тип, без шарфа
Грубый чекан
Средняя цена
6800 $
Продажи
0
9
1 рубль 1767 СПБ EI Петербургский тип, без шарфа
Грубый чекан
Средняя цена
3500 $
Продажи
0
12
1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
670 $
Продажи
0
331
1 рубль 1767 СПБ АШ T.I. Петербургский тип, без шарфа
Грубый чекан
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
1
1 рубль 1767 ММД EI Московский тип, без шарфа
Грубый чекан
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
76
1 рубль 1767 ММД EI Московский тип, без шарфа
Средняя цена
910 $
Продажи
0
35
Полтина 1767 СПБ АШ T.I. Без шарфа
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
7
Полтина 1767 СПБ T.I. Без шарфа
Без обозначения минцмейстера
Средняя цена
10000 $
Продажи
0
1
Полуполтинник 1767 ММД EI Без шарфа
Средняя цена
230 $
Продажи
0
228
20 копеек 1767 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена
160 $
Продажи
0
42
20 копеек 1767 ММД Без шарфа
Средняя цена
95 $
Продажи
0
32
15 копеек 1767 ММД Без шарфа
Средняя цена
85 $
Продажи
0
76
Гривенник 1767 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена
70 $
Продажи
0
46
Гривенник 1767 ММД Без шарфа
Средняя цена
280 $
Продажи
0
23
Медные монеты
5 копеек 1767 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
35 $
Продажи
0
247
5 копеек 1767 ММ Красный монетный двор (Москва)
Средняя цена
200 $
Продажи
0
31
5 копеек 1767 СПМ Санкт-Петербургский монетный двор
Средняя цена
230 $
Продажи
0
36
5 копеек 1767 СПМ Санкт-Петербургский монетный двор
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
2
5 копеек 1767 СМ Сестрорецкий монетный двор
Средняя цена
480 $
Продажи
0
34
2 копейки 1767 ММ
Средняя цена
680 $
Продажи
0
17
2 копейки 1767 СПМ
Средняя цена
65 $
Продажи
0
38
2 копейки 1767 ЕМ
Средняя цена
85 $
Продажи
0
32
2 копейки 1767
Без знака монетного двора
Средняя цена
—
Продажи
1
0
1 копейка 1767 ММ
Средняя цена
410 $
Продажи
0
5
1 копейка 1767 СПМ
Средняя цена
9200 $
Продажи
0
7
Денга 1767 ЕМ
Средняя цена
150 $
Продажи
0
70
Полушка 1767 ЕМ
Средняя цена
35 $
Продажи
0
72
Сибирские монеты
10 копеек 1767 Сибирская монета
Без знака монетного двора
Средняя цена
970 $
Продажи
0
59
10 копеек 1767 КМ Сибирская монета
Средняя цена
270 $
Продажи
0
72
10 копеек 1767 КМ Сибирская монета
Средняя цена
300 $
Продажи
0
23
10 копеек 1767 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
4500 $
Продажи
0
1
5 копеек 1767 Сибирская монета
Без знака монетного двора
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
32
5 копеек 1767 КМ Сибирская монета
Средняя цена
200 $
Продажи
0
81
5 копеек 1767 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 копейки 1767 Сибирская монета
Средняя цена
890 $
Продажи
0
48
2 копейки 1767 КМ Сибирская монета
Средняя цена
100 $
Продажи
0
28
2 копейки 1767 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
6
1 копейка 1767 Сибирская монета
Средняя цена
450 $
Продажи
0
30
1 копейка 1767 КМ Сибирская монета
Средняя цена
60 $
Продажи
0
32
1 копейка 1767 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
5
Денга 1767 КМ Сибирская монета
Средняя цена
75 $
Продажи
0
41
Денга 1767 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
1
Полушка 1767 КМ Сибирская монета
Средняя цена
40 $
Продажи
0
70
Полушка 1767 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
4
Лучшие предложения
Nomisma Spa
Аукцион
1 сент. 2024
Varesi
Аукцион
27 сент. 2024
ACM Aste srl
Аукцион
19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Россия
Период
1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить