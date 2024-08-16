10 рублей 1767 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Портрет шире (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1767 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Портрет шире. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Монеты и Медали за 2900000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность UNC (16) AU (7) XF (9) VF (6) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (3) MS61 (6) MS60 (3) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (2) VF35 (1) DETAILS (1) Сервис RNGA (2) NGC (7) ННР (3) PCGS (1)

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