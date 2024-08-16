Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1767 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Портрет шире (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Портрет шире
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 92,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1767 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Портрет шире. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Монеты и Медали за 2900000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
7639 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
35716 $
Цена в валюте аукциона 2900000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность MS60 ННР
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Naumann
Дата 1 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
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