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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1767 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Портрет шире (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Портрет шире

Аверс монеты - 10 рублей 1767 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" Портрет шире - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1767 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" Портрет шире - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 92,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1767 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Портрет шире. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Монеты и Медали за 2900000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (3)
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
7639 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
35716 $
Цена в валюте аукциона 2900000 RUB
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - February 19, 2020
Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Naumann - December 1, 2019
Продавец Naumann
Дата 1 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 рублей 1767 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1767 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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