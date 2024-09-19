Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1767 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе MS67 за 220000 RUB. Торги состоялись 8 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 10250 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1767 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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