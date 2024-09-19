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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1767 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 копеек 1767 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1767 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе MS67 за 220000 RUB. Торги состоялись 8 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (2)
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 10250 RUB
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 12 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 10 копеек 1767 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1767 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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