10 копеек 1767 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1767 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе MS67 за 220000 RUB. Торги состоялись 8 ноября 2023.

Сохранность UNC (3) AU (9) XF (16) VF (34) F (1) VG (1) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS61 (1) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (3) AU50 (2) XF40 (7) VF35 (2) VF30 (5) VF25 (1) DETAILS (1) BN (4) Сервис NGC (4) RNGA (2)

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