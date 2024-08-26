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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Сибирские монеты 10 копеек Екатерины II - Россия

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10 копеек 1764-1781

Сибирская монета
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1764 R4 0 01764 Новодел R2 0 181766 R1 0 1231766 Новодел R2 0 41767 Без знака монетного двора R1 0 591767 КМ - 0 721767 КМ R 0 231767 КМ Новодел R2 0 11768 КМ - 0 601768 КМ Новодел R2 0 21769 КМ - 0 521769 КМ Новодел R2 0 01770 КМ - 0 1301770 КМ Новодел R2 0 181771 КМ - 0 381771 КМ Новодел R2 0 31772 КМ - 0 851772 КМ Новодел R2 0 21773 КМ - 0 1001773 КМ Новодел R2 0 31774 КМ - 0 2311774 КМ Новодел R2 0 21775 КМ - 0 2441775 КМ Новодел R2 0 101776 КМ - 0 2411776 КМ Новодел R2 0 21777 КМ - 0 2551777 КМ Новодел R2 0 21778 КМ - 1 2531778 КМ Новодел R2 0 81779 КМ - 0 2981779 КМ Новодел R2 0 81780 КМ - 0 3011780 КМ Новодел R2 0 01781 КМ R 0 402
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