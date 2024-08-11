Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1780 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1780
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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