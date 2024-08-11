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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1780 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1780 СПБ
Средняя цена 5800 $
Продажи
0 92
Аверс
Реверс
10 рублей 1780 СПБ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 рублей 1780 СПБ
Средняя цена 7000 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
5 рублей 1780 СПБ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1780 СПБ ИЗ
Средняя цена 720 $
Продажи
1 860
Аверс
Реверс
Полтина 1780 СПБ ИЗ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
15 копеек 1780 СПБ
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Гривенник 1780 СПБ
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1780 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 30 $
Продажи
0 456

Пробные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1780 Пробные Обозначение даты "178". Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1780 Пробные Обозначение даты "178". Новодел
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 копейка 1780 Пробная Обозначение даты "178". Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денга 1780 Пробная Обозначение даты "178". Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полушка 1780 Пробная Обозначение даты "178". Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0

Сибирские монеты

Аверс
Реверс
10 копеек 1780 КМ Сибирская монета
Средняя цена 340 $
Продажи
0 301
Аверс
Реверс
10 копеек 1780 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 копеек 1780 КМ Сибирская монета
Средняя цена 230 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
5 копеек 1780 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 копейки 1780 КМ Сибирская монета
Средняя цена 150 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
2 копейки 1780 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 копейка 1780 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 690 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Денга 1780 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Полушка 1780 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 3
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