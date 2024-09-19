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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1780 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1780 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1780 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 26,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1780
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1780 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 668 проданному на аукционе Russiancoin за 2700000 RUB. Торги состоялись 22 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
29346 $
Цена в валюте аукциона 2700000 RUB
Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
7000 $
Цена в валюте аукциона 7000 USD
Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
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Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Heritage - August 11, 2016
Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 23, 2016
Россия 5 рублей 1780 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 23, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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