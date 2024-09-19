5 рублей 1780 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1780 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 668 проданному на аукционе Russiancoin за 2700000 RUB. Торги состоялись 22 февраля 2024.

Сохранность UNC (3) AU (14) XF (7) VF (12) Сохранность (слабы) MS61 (2) AU58 (4) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (2) XF45 (1) VF30 (1) Сервис RNGA (2) NGC (5) ННР (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

Gärtner (2)

Grün (3)

Heritage (1)

Künker (9)

Niemczyk (1)

Rare Coins (5)

Rauch (1)

Russiancoin (1)

Stack's (1)

Westfälische (1)

Александр (4)

Империя (2)

Имперская монета (1)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (2)