Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1780 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 26,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1780
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1780 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 668 проданному на аукционе Russiancoin за 2700000 RUB. Торги состоялись 22 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
29346 $
Цена в валюте аукциона 2700000 RUB
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
7000 $
Цена в валюте аукциона 7000 USD
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU58 ННР
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?
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