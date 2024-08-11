5 копеек 1780 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1780 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 89 проданному на аукционе Русское Наследие за 1550 USD. Торги состоялись 22 марта 2017.

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