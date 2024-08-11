Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1780 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 32,7 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1780
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1780 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 89 проданному на аукционе Русское Наследие за 1550 USD. Торги состоялись 22 марта 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность Нет оценки
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
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