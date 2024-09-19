Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Сибирские монеты 5 копеек Екатерины II - Россия
5 копеек 1764-1780Сибирская монета
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1764 R3 0 11764 Новодел R2 0 301766 R2 0 151766 Новодел R2 0 11767 Без знака монетного двора R2 0 321767 КМ -, R 0 811767 КМ Новодел R2 0 01768 КМ - 0 311768 КМ Новодел R2 0 11769 КМ - 0 711769 КМ Новодел R2 0 51770 КМ - 0 361770 КМ Новодел R2 0 01771 КМ - 0 1031771 КМ Новодел R2 0 11772 КМ - 0 751772 КМ Новодел R2 0 101773 КМ - 0 1231773 КМ Новодел R2 0 11774 КМ - 0 1661774 КМ Новодел R2 0 21775 КМ - 0 1971775 КМ Новодел R2 0 21776 КМ - 0 1201776 КМ Новодел R2 0 91777 КМ - 0 1921777 КМ Новодел R2 0 31778 КМ - 0 1381778 КМ Новодел R2 1 41779 КМ - 0 2161779 КМ Новодел R2 0 41780 КМ R 0 371780 КМ Новодел R2 0 2
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