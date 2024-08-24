Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1770 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 32,7 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1770
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе MS67 за 170000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (2)
- AURORA (3)
- Coins.ee (1)
- Höhn (1)
- Katz (2)
- Künker (1)
- La Galerie Numismatique (1)
- Lucernae Numismática (1)
- MS67 (5)
- Niemczyk (1)
- Rare Coins (7)
- Rauch (1)
- Rhenumis (1)
- SINCONA (1)
- Знак (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (3)
- Русское Наследие (3)
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
1858 $
Цена в валюте аукциона 170000 RUB
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 11 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1770 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск