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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1770 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1770 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1770 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 32,7 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе MS67 за 170000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
1858 $
Цена в валюте аукциона 170000 RUB
Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Империя - June 16, 2022
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - April 27, 2022
Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - April 6, 2022
Продавец MS67
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - December 8, 2021
Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rhenumis - September 11, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 11 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1770 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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