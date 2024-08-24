5 копеек 1770 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе MS67 за 170000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.

Сохранность UNC (2) AU (4) XF (11) VF (16) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS61 (2) AU58 (1) AU55 (2) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (1) BN (6) Сервис NGC (5) RNGA (1)

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