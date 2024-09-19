Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1770 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1770 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 23000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 рублей 1770 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 рублей 1770 СПБ Петербургский тип, без шарфа Новодел
Средняя цена
Продажи
0 2

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1770 СПБ СА T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 510 $
Продажи
0 310
Аверс
Реверс
1 рубль 1770 ММД ДМ Московский тип, без шарфа
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1770 ММД EI Без шарфа
Средняя цена 340 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1770 ММД ДМ Без шарфа
Средняя цена 210 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
20 копеек 1770 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена 390 $
Продажи
0 117
Аверс
Реверс
20 копеек 1770 ММД Без шарфа
Средняя цена 460 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
15 копеек 1770 ММД Без шарфа
Средняя цена 45 $
Продажи
0 90
Аверс
Реверс
Гривенник 1770 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена 45 $
Продажи
0 100
Аверс
Реверс
Гривенник 1770 ММД Без шарфа
Средняя цена 150 $
Продажи
0 15

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1770 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 35 $
Продажи
1 352
Аверс
Реверс
2 копейки 1770 ЕМ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
Денга 1770 ЕМ
Средняя цена 35 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
Полушка 1770 ЕМ
Средняя цена 40 $
Продажи
0 121

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1770 Пробный Сестрорецкий
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 4

Сибирские монеты

Аверс
Реверс
10 копеек 1770 КМ Сибирская монета
Средняя цена 210 $
Продажи
0 130
Аверс
Реверс
10 копеек 1770 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 930 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
5 копеек 1770 КМ Сибирская монета
Средняя цена 250 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
5 копеек 1770 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1770 КМ Сибирская монета
Средняя цена 50 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
2 копейки 1770 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 6500 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 копейка 1770 КМ Сибирская монета
Средняя цена 100 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 копейка 1770 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Денга 1770 КМ Сибирская монета
Средняя цена 140 $
Продажи
0 78
Аверс
Реверс
Денга 1770 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полушка 1770 КМ Сибирская монета
Средняя цена 120 $
Продажи
0 186
Аверс
Реверс
Полушка 1770 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск