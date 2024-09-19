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1770
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Монеты России 1770 года
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Золотые монеты
10 рублей 1770 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
23000 $
Продажи
0
6
5 рублей 1770 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
3
5 рублей 1770 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
2
Пробные монеты
1 рубль 1770 СПБ СА T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
3000 $
Продажи
0
53
1 рубль 1770 СПБ ЯЧ T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
510 $
Продажи
0
310
1 рубль 1770 ММД ДМ Московский тип, без шарфа
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
36
Полуполтинник 1770 ММД EI Без шарфа
Средняя цена
340 $
Продажи
0
27
Полуполтинник 1770 ММД ДМ Без шарфа
Средняя цена
210 $
Продажи
0
88
20 копеек 1770 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена
390 $
Продажи
0
117
20 копеек 1770 ММД Без шарфа
Средняя цена
460 $
Продажи
0
31
15 копеек 1770 ММД Без шарфа
Средняя цена
45 $
Продажи
0
90
Гривенник 1770 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена
45 $
Продажи
0
100
Гривенник 1770 ММД Без шарфа
Средняя цена
150 $
Продажи
0
15
Медные монеты
5 копеек 1770 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
35 $
Продажи
1
352
2 копейки 1770 ЕМ
Средняя цена
70 $
Продажи
0
31
Денга 1770 ЕМ
Средняя цена
35 $
Продажи
0
47
Полушка 1770 ЕМ
Средняя цена
40 $
Продажи
0
121
Пробные монеты
1 рубль 1770 Пробный Сестрорецкий
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
4
Сибирские монеты
10 копеек 1770 КМ Сибирская монета
Средняя цена
210 $
Продажи
0
130
10 копеек 1770 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
930 $
Продажи
0
18
5 копеек 1770 КМ Сибирская монета
Средняя цена
250 $
Продажи
0
36
5 копеек 1770 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 копейки 1770 КМ Сибирская монета
Средняя цена
50 $
Продажи
0
50
2 копейки 1770 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
6500 $
Продажи
0
2
1 копейка 1770 КМ Сибирская монета
Средняя цена
100 $
Продажи
0
20
1 копейка 1770 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
3000 $
Продажи
0
2
Денга 1770 КМ Сибирская монета
Средняя цена
140 $
Продажи
0
78
Денга 1770 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
3300 $
Продажи
0
1
Полушка 1770 КМ Сибирская монета
Средняя цена
120 $
Продажи
0
186
Полушка 1770 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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