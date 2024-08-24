2 копейки 1770 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1498 проданному на аукционе H.D. Rauch за 335 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2014.

Сохранность AU (4) XF (23) VF (21) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU55 (1) XF45 (2) XF40 (2) VF35 (4) VF30 (1) BN (1) Сервис NGC (1)

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