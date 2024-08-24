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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1770 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1770 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1770 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1498 проданному на аукционе H.D. Rauch за 335 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 4703 RUB
Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2700 RUB
Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF30
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Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
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Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1770 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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