Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1770 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1770
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1498 проданному на аукционе H.D. Rauch за 335 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 4703 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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