Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1770 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1770
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1770 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1862 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 13 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
46312 $
Цена в валюте аукциона 42000 CHF
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF DETAILS
Цена
7701 $
Цена в валюте аукциона 577500 RUB
Продавец Bolaffi
Дата 7 декабря 2012
Сохранность Нет оценки
Цена
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