Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1770 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 рублей 1770 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1770 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1770 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1862 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 13 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bolaffi (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
  • WCN (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 10 рублей 1770 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
46312 $
Цена в валюте аукциона 42000 CHF
Россия 10 рублей 1770 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 10 рублей 1770 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF DETAILS
Цена
7701 $
Цена в валюте аукциона 577500 RUB
Россия 10 рублей 1770 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Bolaffi - December 7, 2012
Продавец Bolaffi
Дата 7 декабря 2012
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1770 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе UBS - January 23, 2006
Продавец UBS
Дата 23 января 2006
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1770 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Россия 10 рублей 1770 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 рублей 1770 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1770 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 10 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск