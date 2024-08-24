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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1770 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1770 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1770 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1770 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4700 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (2)
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
1350 $
Цена в валюте аукциона 1350 USD
Россия 1 копейка 1770 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1770 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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