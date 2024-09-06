Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Сибирские монеты 1 копейка Екатерины II - Россия
1 копейка 1764-1780Сибирская монета
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1764 R3 0 01764 Новодел R2 0 181766 R2 0 131766 Новодел R2 0 01766 КМ Новодел R2 0 121767 R2 0 301767 КМ R 0 321767 КМ Новодел R2 0 51768 КМ - 0 821768 КМ Новодел R2 0 31769 КМ - 0 591769 КМ Новодел R2 0 61770 КМ R1 0 201770 КМ Новодел R2 0 21771 КМ - 0 1451771 КМ Новодел R2 0 51772 КМ - 0 771772 КМ Новодел R2 0 61773 КМ - 0 891773 КМ Новодел R2 0 21774 КМ - 0 1031774 КМ Новодел R2 0 21775 КМ - 0 781775 КМ Новодел R2 0 11776 КМ - 0 661776 КМ Новодел R2 0 101777 КМ - 0 971777 КМ Новодел R2 0 51778 КМ - 0 751778 КМ Новодел R2 0 91779 КМ - 0 1451779 КМ Новодел R2 0 01780 КМ Новодел R2 0 11
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