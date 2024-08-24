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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1775 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 копейка 1775 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 копейка 1775 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31166 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1145.63 USD. Торги состоялись 11 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - May 31, 2023
Продавец MUNZE
Дата 31 мая 2023
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
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Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность F15
Цена
Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1775 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - October 26, 2022
Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1775 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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