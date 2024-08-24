Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1775 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,6 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1775 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31166 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1145.63 USD. Торги состоялись 11 августа 2015.
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Сохранность (слабы)
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Дата 18 февраля 2024
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Дата 25 октября 2023
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Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
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Сохранность MS62 BN NGC
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Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
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Дата 31 мая 2023
Сохранность VF DETAILS CGC
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Дата 15 апреля 2023
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Сохранность AU58 BN RNGA
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
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