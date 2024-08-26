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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1775 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1775 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 6100 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
5 рублей 1775 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 9800 $
Продажи
0 15

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 670 $
Продажи
0 336
Аверс
Реверс
1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 500 $
Продажи
0 87
Аверс
Реверс
1 рубль 1775 ММД СА Московский тип, без шарфа
Средняя цена 7400 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
1 рубль 1775 ММД СА Московский тип, без шарфа "ВК" в обрезе рукава
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. Без шарфа
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1775 ММД СА Без шарфа
Средняя цена 170 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
20 копеек 1775 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена 680 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
20 копеек 1775 ММД Без шарфа
Средняя цена 660 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
15 копеек 1775 ММД Без шарфа
Средняя цена 180 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
15 копеек 1775 ДММ Без шарфа
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Гривенник 1775 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена 300 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Гривенник 1775 ММД Без шарфа
Средняя цена 240 $
Продажи
0 20

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1775 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 30 $
Продажи
0 228
Аверс
Реверс
2 копейки 1775 ЕМ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Денга 1775 ЕМ
Средняя цена 15 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
Полушка 1775 ЕМ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 59

Сибирские монеты

Аверс
Реверс
10 копеек 1775 КМ Сибирская монета
Средняя цена 350 $
Продажи
0 244
Аверс
Реверс
10 копеек 1775 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
5 копеек 1775 КМ Сибирская монета
Средняя цена 380 $
Продажи
0 197
Аверс
Реверс
5 копеек 1775 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 копейки 1775 КМ Сибирская монета
Средняя цена 240 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
2 копейки 1775 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 копейка 1775 КМ Сибирская монета
Средняя цена 95 $
Продажи
0 78
Аверс
Реверс
1 копейка 1775 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Денга 1775 КМ Сибирская монета
Средняя цена 70 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
Денга 1775 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полушка 1775 КМ Сибирская монета
Средняя цена 85 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
Полушка 1775 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 870 $
Продажи
0 7
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