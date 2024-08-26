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1775
Россия
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1699-1991
1699-1991
Петр I
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1775
Монеты России 1775 года
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Сибирские
Золотые монеты
10 рублей 1775 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
6100 $
Продажи
0
70
5 рублей 1775 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
9800 $
Продажи
0
15
Пробные монеты
1 рубль 1775 СПБ ФЛ Т.И. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
670 $
Продажи
0
336
1 рубль 1775 СПБ ЯЧ Т.И. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
500 $
Продажи
0
87
1 рубль 1775 ММД СА Московский тип, без шарфа
Средняя цена
7400 $
Продажи
0
56
1 рубль 1775 ММД СА Московский тип, без шарфа
"ВК" в обрезе рукава
Средняя цена
19000 $
Продажи
0
2
Полтина 1775 СПБ ФЛ T.I. Без шарфа
Средняя цена
3000 $
Продажи
0
21
Полуполтинник 1775 ММД СА Без шарфа
Средняя цена
170 $
Продажи
0
56
20 копеек 1775 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена
680 $
Продажи
0
8
20 копеек 1775 ММД Без шарфа
Средняя цена
660 $
Продажи
0
5
15 копеек 1775 ММД Без шарфа
Средняя цена
180 $
Продажи
0
21
15 копеек 1775 ДММ Без шарфа
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
8
Гривенник 1775 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена
300 $
Продажи
0
20
Гривенник 1775 ММД Без шарфа
Средняя цена
240 $
Продажи
0
20
Медные монеты
5 копеек 1775 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
30 $
Продажи
0
228
2 копейки 1775 ЕМ
Средняя цена
110 $
Продажи
0
35
Денга 1775 ЕМ
Средняя цена
15 $
Продажи
0
44
Полушка 1775 ЕМ
Средняя цена
150 $
Продажи
0
59
Сибирские монеты
10 копеек 1775 КМ Сибирская монета
Средняя цена
350 $
Продажи
0
244
10 копеек 1775 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
5400 $
Продажи
0
10
5 копеек 1775 КМ Сибирская монета
Средняя цена
380 $
Продажи
0
197
5 копеек 1775 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
4500 $
Продажи
0
2
2 копейки 1775 КМ Сибирская монета
Средняя цена
240 $
Продажи
0
68
2 копейки 1775 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
2400 $
Продажи
0
3
1 копейка 1775 КМ Сибирская монета
Средняя цена
95 $
Продажи
0
78
1 копейка 1775 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
1
Денга 1775 КМ Сибирская монета
Средняя цена
70 $
Продажи
0
45
Денга 1775 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полушка 1775 КМ Сибирская монета
Средняя цена
85 $
Продажи
0
39
Полушка 1775 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
870 $
Продажи
0
7
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Россия
Период
1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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