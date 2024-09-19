Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1775 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 186,612
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1775 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 243 проданному на аукционе AURORA за 36000 RUB. Торги состоялись 16 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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