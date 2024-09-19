15 копеек 1775 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1775 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 243 проданному на аукционе AURORA за 36000 RUB. Торги состоялись 16 февраля 2023.

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