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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1775 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1775 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1775 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 186,612

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1775 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 243 проданному на аукционе AURORA за 36000 RUB. Торги состоялись 16 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
486 $
Цена в валюте аукциона 36000 RUB
Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Holmasto - October 15, 2022
Продавец Holmasto
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе MUNZE - February 3, 2021
Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе AURORA - June 3, 2019
Продавец AURORA
Дата 3 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - October 17, 2018
Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - October 17, 2018
Продавец Александр
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU53
Цена
Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе AURORA - October 2, 2017
Продавец AURORA
Дата 2 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе НИКО - August 29, 2017
Продавец НИКО
Дата 29 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе НИКО - June 28, 2017
Продавец НИКО
Дата 28 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Империя - October 1, 2016
Продавец Империя
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1775 ММД "Без шарфа" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1775 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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