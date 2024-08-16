Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 15 копеек Екатерины II - Россия
15 копеек 1764-1766С шарфом
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1764 ММД 666,692 - 0 1111765 ММД 426,676 - 0 731766 ММД 469,357 R1 0 18
15 копеек 1767-1775Без шарфа
15 копеек 1778-1794
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1778 СПБ "ВСЕРОС" 800,000 - 0 831778 СПБ "ВСЕРОСС" 800,000 R1 0 731779 СПБ 1,333,000 - 0 691780 СПБ - R3 0 21781 СПБ - - 0 381782 СПБ 444,936 R3 0 41783 СПБ - - 0 901784 СПБ 2,168,000 - 0 1831785 СПБ 2,500,400 - 0 1521786 СПБ - - 0 271787 СПБ 3,200,000 - 0 1501788 СПБ 1,634,000 - 0 201789 СПБ 1,200,000 - 0 401790 СПБ 2,024,667 - 0 51791 СПБ 960,000 - 0 131792 СПБ 1,400,000 R1 0 411793 СПБ 440,000 R2 0 01794 СПБ 2,000,000 R1 0 13
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