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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 15 копеек Екатерины II - Россия

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15 копеек 1764-1766

С шарфом
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1764 ММД 666,692 - 0 1111765 ММД 426,676 - 0 731766 ММД 469,357 R1 0 18
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15 копеек 1767-1775

Без шарфа
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1767 ММД 426,688 - 0 761768 ММД 210,277 - 0 131769 ММД 153,341 - 0 1291770 ММД 756,970 - 0 901771 ММД 986,716 - 0 591774 ММД 57,336 R 0 121774 ДММ 57,336 R3 0 41775 ММД 186,612 R 0 211775 ДММ 186,612 R3 0 8
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15 копеек 1778-1794

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1778 СПБ "ВСЕРОС" 800,000 - 0 831778 СПБ "ВСЕРОСС" 800,000 R1 0 731779 СПБ 1,333,000 - 0 691780 СПБ - R3 0 21781 СПБ - - 0 381782 СПБ 444,936 R3 0 41783 СПБ - - 0 901784 СПБ 2,168,000 - 0 1831785 СПБ 2,500,400 - 0 1521786 СПБ - - 0 271787 СПБ 3,200,000 - 0 1501788 СПБ 1,634,000 - 0 201789 СПБ 1,200,000 - 0 401790 СПБ 2,024,667 - 0 51791 СПБ 960,000 - 0 131792 СПБ 1,400,000 R1 0 411793 СПБ 440,000 R2 0 01794 СПБ 2,000,000 R1 0 13
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