15 копеек 1769 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1769 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность UNC (12) AU (27) XF (33) VF (31) F (4) Нет оценки (22) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (2) MS61 (4) MS60 (2) AU58 (3) AU55 (3) AU53 (1) XF45 (2) XF40 (4) VF35 (4) VF30 (10) VF20 (1) DETAILS (3) Сервис RNGA (4) ННР (3) NGC (5)

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