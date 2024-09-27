Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1769 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 153,341
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1769
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (129)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1769 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.
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