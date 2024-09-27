Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1769 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1769 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1769 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 153,341

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1769
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (129)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1769 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (10)
  • Baldwin's (1)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Coins.ee (3)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (1)
  • Katz (7)
  • Künker (4)
  • Macho & Chlapovič (1)
  • MS67 (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (18)
  • RedSquare (5)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (13)
  • SINCONA (2)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (1)
  • Александр (23)
  • Знак (4)
  • Империя (10)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (3)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (7)
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе RedSquare - July 20, 2024
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе RedSquare - July 20, 2024
Продавец RedSquare
Дата 20 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе RedSquare - June 16, 2024
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе RedSquare - June 16, 2024
Продавец RedSquare
Дата 16 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF30
Цена
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF30
Цена
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF30
Цена
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 15 копеек 1769 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1769 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1769 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 15 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск