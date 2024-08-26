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1769
Россия
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Монеты России 1769 года
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Сибирские
Золотые монеты
10 рублей 1769 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
7500 $
Продажи
0
109
5 рублей 1769 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
4300 $
Продажи
0
33
Пробные монеты
1 рубль 1769 СПБ СА T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена
530 $
Продажи
0
520
1 рубль 1769 ММД EI Московский тип, без шарфа
Средняя цена
410 $
Продажи
0
82
Полтина 1769 СПБ СА T.I. Без шарфа
Средняя цена
2500 $
Продажи
0
20
Полуполтинник 1769 ММД EI Без шарфа
Средняя цена
110 $
Продажи
0
95
20 копеек 1769 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена
95 $
Продажи
0
125
20 копеек 1769 ММД Без шарфа
Средняя цена
520 $
Продажи
0
12
15 копеек 1769 ММД Без шарфа
Средняя цена
60 $
Продажи
0
129
Гривенник 1769 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена
120 $
Продажи
0
244
Гривенник 1769 ММД Без шарфа
Средняя цена
380 $
Продажи
0
37
Медные монеты
5 копеек 1769 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
20 $
Продажи
0
323
2 копейки 1769 ЕМ
Средняя цена
25 $
Продажи
0
28
Денга 1769 ЕМ
Средняя цена
85 $
Продажи
0
21
Полушка 1769 ЕМ
Средняя цена
35 $
Продажи
0
61
Полушка 1769
Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена
2300 $
Продажи
0
3
Сибирские монеты
10 копеек 1769 КМ Сибирская монета
Средняя цена
310 $
Продажи
0
52
10 копеек 1769 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 копеек 1769 КМ Сибирская монета
Средняя цена
85 $
Продажи
0
71
5 копеек 1769 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
2400 $
Продажи
0
5
2 копейки 1769 КМ Сибирская монета
Средняя цена
180 $
Продажи
0
112
2 копейки 1769 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
2
1 копейка 1769 КМ Сибирская монета
Средняя цена
140 $
Продажи
0
59
1 копейка 1769 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
6
Денга 1769 КМ Сибирская монета
Средняя цена
110 $
Продажи
0
107
Денга 1769 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
3800 $
Продажи
0
1
Полушка 1769 КМ Сибирская монета
Средняя цена
85 $
Продажи
0
164
Полушка 1769 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
1
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Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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