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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1769 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1769 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 7500 $
Продажи
0 109
Аверс
Реверс
5 рублей 1769 СПБ Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 33

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1769 СПБ СА T.I. Петербургский тип, без шарфа
Средняя цена 530 $
Продажи
0 520
Аверс
Реверс
1 рубль 1769 ММД EI Московский тип, без шарфа
Средняя цена 410 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
Полтина 1769 СПБ СА T.I. Без шарфа
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1769 ММД EI Без шарфа
Средняя цена 110 $
Продажи
0 95
Аверс
Реверс
20 копеек 1769 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена 95 $
Продажи
0 125
Аверс
Реверс
20 копеек 1769 ММД Без шарфа
Средняя цена 520 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
15 копеек 1769 ММД Без шарфа
Средняя цена 60 $
Продажи
0 129
Аверс
Реверс
Гривенник 1769 СПБ T.I. Без шарфа
Средняя цена 120 $
Продажи
0 244
Аверс
Реверс
Гривенник 1769 ММД Без шарфа
Средняя цена 380 $
Продажи
0 37

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1769 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 20 $
Продажи
0 323
Аверс
Реверс
2 копейки 1769 ЕМ
Средняя цена 25 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Денга 1769 ЕМ
Средняя цена 85 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Полушка 1769 ЕМ
Средняя цена 35 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
Полушка 1769 Без знака монетного двора. Новодел
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 3

Сибирские монеты

Аверс
Реверс
10 копеек 1769 КМ Сибирская монета
Средняя цена 310 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
10 копеек 1769 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 копеек 1769 КМ Сибирская монета
Средняя цена 85 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
5 копеек 1769 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 копейки 1769 КМ Сибирская монета
Средняя цена 180 $
Продажи
0 112
Аверс
Реверс
2 копейки 1769 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 копейка 1769 КМ Сибирская монета
Средняя цена 140 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
1 копейка 1769 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Денга 1769 КМ Сибирская монета
Средняя цена 110 $
Продажи
0 107
Аверс
Реверс
Денга 1769 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полушка 1769 КМ Сибирская монета
Средняя цена 85 $
Продажи
0 164
Аверс
Реверс
Полушка 1769 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 1
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