1 рубль 1769 года СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1769 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ СА T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность UNC (66) AU (153) XF (165) VF (85) F (11) AG (1) Нет оценки (37) Сохранность (слабы) MS63 (3) MS62 (12) MS61 (19) MS60 (15) AU58 (26) AU55 (15) AU53 (21) AU50 (15) XF45 (24) XF40 (22) VF35 (1) VF30 (6) VF25 (2) VF20 (1) DETAILS (21) Сервис NGC (51) ННР (22) RNGA (10) PCGS (10) ANACS (1)

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