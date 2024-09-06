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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1769 года СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1769 года СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1769 года СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,200,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1769
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (520)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1769 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ СА T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
644 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 25500 RUB
Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность F
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Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF45 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Bruun Rasmussen - December 10, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS61 ННР
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Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль 1769 СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1769 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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