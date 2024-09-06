Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1769 года СПБ СА T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,200,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1769
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (520)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1769 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ СА T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 25500 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF45 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1769 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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