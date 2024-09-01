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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1769 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1769 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1769 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,550,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1769
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (245) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1769 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1191 проданному на аукционе Katz Auction за 440 EUR. Торги состоялись 1 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность F12
Цена
Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU50 NGS
Цена
Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1769 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Гривенник 1769 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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