Гривенник 1769 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1769 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1191 проданному на аукционе Katz Auction за 440 EUR. Торги состоялись 1 апреля 2018.

Сохранность UNC (18) AU (77) XF (69) VF (55) F (7) Нет оценки (17) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (5) AU58 (4) AU55 (6) AU53 (4) AU50 (14) XF45 (14) XF40 (12) VF35 (7) VF30 (6) VF25 (6) F15 (1) F12 (1) DETAILS (4) Сервис NGS (1) NGC (17) RNGA (3) ННР (7) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (20)

Coins.ee (8)

COINSTORE (1)

Emporium Hamburg (1)

Haljak Coin Auction (3)

Heritage (1)

Katz (23)

Kroha (1)

Künker (6)

La Galerie Numismatique (1)

Münz Zentrum Rheinland (1)

MUNZE (5)

New York Sale (1)

Niemczyk (3)

Numisbalt (12)

Rare Coins (36)

Rauch (2)

RedSquare (1)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (3)

Rzeszowski DA (2)

SINCONA (2)

Solidus Numismatik (3)

Stack's (1)

Universum Coins GmbH (3)

WAG (1)

WCN (1)

Wójcicki (2)

Александр (29)

Знак (2)

Империя (13)

Имперская монета (30)

Монеты и Медали (4)

Русский Нумизматический Дом (6)

Русское Наследие (16)