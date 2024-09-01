Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1769 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,550,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1769
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (245) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1769 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1191 проданному на аукционе Katz Auction за 440 EUR. Торги состоялись 1 апреля 2018.
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Сохранность (слабы)
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