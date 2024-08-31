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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1769 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1769 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1769 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1769
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (112) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1769 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Империя за 100000 RUB. Торги состоялись 11 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 61 EUR
Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
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Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Schulman - June 21, 2023
Продавец Schulman
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1769 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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