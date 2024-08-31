2 копейки 1769 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1769 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Империя за 100000 RUB. Торги состоялись 11 июня 2010.

Сохранность UNC (12) AU (21) XF (21) VF (50) F (4) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (5) MS62 (5) AU58 (4) AU55 (1) AU53 (4) AU50 (4) XF45 (1) XF40 (4) VF35 (4) VF30 (4) VF25 (2) VF20 (1) F12 (1) BN (22) Сервис NGC (10) ННР (3) RNGA (2) CGC (1) PCGS (4)

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