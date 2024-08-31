Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1769 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1769
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (112) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1769 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 77 проданному на аукционе Империя за 100000 RUB. Торги состоялись 11 июня 2010.
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Сохранность (слабы)
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Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
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Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
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Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU53 BN NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 12 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
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Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
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Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF35
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Дата 29 марта 2023
Сохранность AU53 BN NGC
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