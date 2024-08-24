Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1769 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 65,5 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 копеек
- Год 1769
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1769 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52817 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4313 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 9200 RUB
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1769 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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