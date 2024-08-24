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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1769 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 копеек 1769 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 копеек 1769 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 65,5 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1769
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1769 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52817 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4313 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 9200 RUB
Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Holmasto - March 11, 2023
Продавец Holmasto
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - December 28, 2022
Продавец MS67
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
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Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - October 19, 2021
Продавец MUNZE
Дата 19 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность F15
Цена
Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - April 14, 2021
Продавец MS67
Дата 14 апреля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия 10 копеек 1769 КМ "Сибирская монета" на аукционе MUNZE - March 18, 2020
Продавец MUNZE
Дата 18 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1769 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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