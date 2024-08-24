10 копеек 1769 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1769 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52817 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4313 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность PROOF (1) AU (10) XF (18) VF (20) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU58 (3) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (5) XF40 (2) VF35 (2) VF25 (1) F15 (1) BN (4) Сервис NGC (4)

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