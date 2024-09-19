Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1769 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1769 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Где продать?
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