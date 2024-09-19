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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1769 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел

Аверс монеты - Полушка 1769 года Без знака монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1769 года Без знака монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,777,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1769
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1769 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rare Coins (1)
  • Александр (1)
Россия Полушка 1769 на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU58
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 500 USD
Россия Полушка 1769 на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия Полушка 1769 на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Россия Полушка 1769 на аукционе Heritage - January 13, 2009
Россия Полушка 1769 на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1769 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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