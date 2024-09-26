Полушка 1769 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1769 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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