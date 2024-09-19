Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Сибирские монеты Полушка Екатерины II - Россия
Полушка 1764-1780Сибирская монета
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1764 R4 0 11764 Новодел R2, R3 0 111766 R3 0 271766 Новодел R2 0 01766 Новодел R2 0 11766 КМ Новодел R2 0 31767 КМ R 0 701767 КМ Новодел R2 0 41768 КМ R 0 2231768 КМ Новодел R2 0 41769 КМ R 0 1641769 КМ Новодел R2 0 11770 КМ R1 0 1861770 КМ Новодел R2 0 01771 КМ R1 0 2301771 КМ Новодел R2 0 11772 КМ R1 0 361772 КМ Новодел R2 0 31773 КМ R1 0 221773 КМ Новодел R2 0 31774 КМ R1 0 601774 КМ Новодел R2 0 71775 КМ R1 0 391775 КМ Новодел R2 0 71776 КМ R1 0 271776 КМ Новодел R2 0 11777 КМ R1 0 821777 КМ Новодел R2 0 11778 КМ R1 0 231778 КМ Новодел R2 0 11779 КМ R1 0 411779 КМ Новодел R2 0 131780 КМ Новодел R2 0 3
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