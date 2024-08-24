Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1768 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1768
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (223) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1768 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе MS67 за 50000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
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Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
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Где продать?
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