Полушка 1768 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1768 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе MS67 за 50000 RUB. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность UNC (32) AU (54) XF (49) VF (45) F (5) Нет оценки (27) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (4) MS62 (10) MS61 (12) MS60 (1) AU58 (6) AU55 (5) AU53 (6) AU50 (3) XF45 (6) XF40 (8) VF35 (8) VF30 (1) VF25 (2) F15 (1) DETAILS (4) BN (37) Сервис RNGA (20) NGC (17) ННР (19)

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