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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1779 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1779 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1779 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1779
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 395 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Империя - March 11, 2023
Продавец Империя
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 380 USD
Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU55
Цена
Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
520 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU55
Цена
******
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Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS64
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полушка 1779 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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