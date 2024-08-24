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1779
Россия
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1699-1991
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Петр I
1699-1725
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Монеты России 1779 года
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Сибирские
Золотые монеты
10 рублей 1779 СПБ
Средняя цена
12000 $
Продажи
0
28
1 рубль 1779
Средняя цена
2300 $
Продажи
0
383
1 рубль 1779
Новодел
Средняя цена
2400 $
Продажи
0
11
Пробные монеты
1 рубль 1779 СПБ ФЛ
Средняя цена
460 $
Продажи
0
159
Полтина 1779 СПБ ФЛ
Средняя цена
4700 $
Продажи
0
3
Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ
Средняя цена
440 $
Продажи
0
35
Полуполтинник 1779 СПБ
Без обозначения минцмейстера
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
3
20 копеек 1779 СПБ
Средняя цена
120 $
Продажи
0
51
15 копеек 1779 СПБ
Средняя цена
930 $
Продажи
0
69
Гривенник 1779 СПБ
Средняя цена
110 $
Продажи
0
77
Медные монеты
5 копеек 1779 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
25 $
Продажи
0
448
2 копейки 1779 ЕМ
Средняя цена
390 $
Продажи
0
7
Сибирские монеты
10 копеек 1779 КМ Сибирская монета
Средняя цена
310 $
Продажи
0
298
10 копеек 1779 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
3200 $
Продажи
0
8
5 копеек 1779 КМ Сибирская монета
Средняя цена
440 $
Продажи
0
216
5 копеек 1779 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
4
2 копейки 1779 КМ Сибирская монета
Средняя цена
110 $
Продажи
0
108
2 копейки 1779 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
5
1 копейка 1779 КМ Сибирская монета
Средняя цена
85 $
Продажи
0
145
1 копейка 1779 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Денга 1779 КМ Сибирская монета
Средняя цена
25 $
Продажи
0
69
Денга 1779 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
4
Полушка 1779 КМ Сибирская монета
Средняя цена
300 $
Продажи
0
41
Полушка 1779 КМ Сибирская монета
Новодел
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
13
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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