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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1779 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1779 СПБ
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1 рубль 1779
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 383
Аверс
Реверс
1 рубль 1779 Новодел
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 11

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1779 СПБ ФЛ
Средняя цена 460 $
Продажи
0 159
Аверс
Реверс
Полтина 1779 СПБ ФЛ
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1779 СПБ ФЛ
Средняя цена 440 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1779 СПБ Без обозначения минцмейстера
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
20 копеек 1779 СПБ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
15 копеек 1779 СПБ
Средняя цена 930 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
Гривенник 1779 СПБ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 77

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1779 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 25 $
Продажи
0 448
Аверс
Реверс
2 копейки 1779 ЕМ
Средняя цена 390 $
Продажи
0 7

Сибирские монеты

Аверс
Реверс
10 копеек 1779 КМ Сибирская монета
Средняя цена 310 $
Продажи
0 298
Аверс
Реверс
10 копеек 1779 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 копеек 1779 КМ Сибирская монета
Средняя цена 440 $
Продажи
0 216
Аверс
Реверс
5 копеек 1779 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 копейки 1779 КМ Сибирская монета
Средняя цена 110 $
Продажи
0 108
Аверс
Реверс
2 копейки 1779 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 копейка 1779 КМ Сибирская монета
Средняя цена 85 $
Продажи
0 145
Аверс
Реверс
1 копейка 1779 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денга 1779 КМ Сибирская монета
Средняя цена 25 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
Денга 1779 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Полушка 1779 КМ Сибирская монета
Средняя цена 300 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Полушка 1779 КМ Сибирская монета Новодел
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 13
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