Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1779 года СПБ ФЛ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 155,400
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1779
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1779 года со знаком СПБ ФЛ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе Александр за 400000 RUB. Торги состоялись 15 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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