Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1779 года СПБ ФЛ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1779 года СПБ ФЛ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1779 года СПБ ФЛ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 155,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1779
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1779 года со знаком СПБ ФЛ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе Александр за 400000 RUB. Торги состоялись 15 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Morton & Eden (1)
  • Александр (2)
Россия Полтина 1779 СПБ ФЛ на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия Полтина 1779 СПБ ФЛ на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS61
Цена
5365 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Россия Полтина 1779 СПБ ФЛ на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия Полтина 1779 СПБ ФЛ на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность AU50
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Россия Полтина 1779 СПБ ФЛ на аукционе Morton & Eden - July 2, 2015
Продавец Morton & Eden
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1779 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск