Полушка 1779 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4 проданному на аукционе AURORA за 130000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность UNC (3) AU (10) XF (18) VF (5) F (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS63 (2) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (4) XF45 (2) XF40 (1) VF25 (1) F15 (1) BN (6) Сервис NGC (5) ННР (1) RNGA (1)

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