Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1779 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,6 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1779
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4 проданному на аукционе AURORA за 130000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1451 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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