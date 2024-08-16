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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1779 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1779 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1779 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1779
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4 проданному на аукционе AURORA за 130000 RUB. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1451 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность F
Цена
Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - November 11, 2021
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
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Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - April 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
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Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - November 11, 2020
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Полушка 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1779 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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