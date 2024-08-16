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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1779 года СПБ ФЛ "Тип 1777-1796" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1779 года СПБ ФЛ "Тип 1777-1796" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1779 года СПБ ФЛ "Тип 1777-1796" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 412,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1779
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (159)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1779 года со знаком СПБ ФЛ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Александр за 3800 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1779 СПБ ФЛ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1779 СПБ ФЛ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1779 СПБ ФЛ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1106 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 1 рубль 1779 СПБ ФЛ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1779 СПБ ФЛ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1779 СПБ ФЛ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
359 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Россия 1 рубль 1779 СПБ ФЛ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1779 СПБ ФЛ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1779 СПБ ФЛ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1779 СПБ ФЛ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1779 СПБ ФЛ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1779 СПБ ФЛ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1779 СПБ ФЛ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1779 СПБ ФЛ на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1779 СПБ ФЛ на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1 рубль 1779 СПБ ФЛ на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1779 СПБ ФЛ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1779 СПБ ФЛ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1779 СПБ ФЛ на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность AU50 NGC
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Россия 1 рубль 1779 СПБ ФЛ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1779 СПБ ФЛ на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1779 СПБ ФЛ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1779 СПБ ФЛ на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF40
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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