1 рубль 1779 года СПБ ФЛ "Тип 1777-1796" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1779 года со знаком СПБ ФЛ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Александр за 3800 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.

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