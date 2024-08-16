Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1779 года СПБ ФЛ "Тип 1777-1796" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 412,600
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1779
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (159)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1779 года со знаком СПБ ФЛ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 122 проданному на аукционе Александр за 3800 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1106 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?
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