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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1779 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1779 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1779 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 535,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1779
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1779 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1700 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 11500 RUB
Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 150 CHF
Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 20 копеек 1779 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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