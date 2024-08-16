Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1779 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 535,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1779
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1779 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1700 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Coins.ee (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Katz (1)
- Künker (2)
- New York Sale (1)
- Numisbalt (6)
- Rare Coins (8)
- Roma Numismatics (1)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (3)
- Universum Coins GmbH (1)
- Александр (6)
- Империя (1)
- Имперская монета (5)
- Монеты и Медали (1)
- НИКО (2)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (4)
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 20 копеек 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск