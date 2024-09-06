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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1779 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1779 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1779 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1779
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29372 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Gorny & Mosch - April 10, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 2 копейки 1779 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1779 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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