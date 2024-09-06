2 копейки 1779 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29372 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

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