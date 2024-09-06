Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1779 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1779
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1779 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29372 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?
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