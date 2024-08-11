Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1779 года СПБ. Без обозначения минцмейстера (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без обозначения минцмейстера
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 394,400
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1779
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1779 года со знаком СПБ. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5368 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2100 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
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