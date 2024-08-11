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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1779 года СПБ. Без обозначения минцмейстера (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без обозначения минцмейстера

Аверс монеты - Полуполтинник 1779 года СПБ Без обозначения минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1779 года СПБ Без обозначения минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 394,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1779
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1779 года со знаком СПБ. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5368 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2100 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (1)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полуполтинник 1779 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полуполтинник 1779 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
1509 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия Полуполтинник 1779 СПБ на аукционе НИКО - February 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1779 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность VF
Цена
3311 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR

Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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