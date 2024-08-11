Полуполтинник 1779 года СПБ. Без обозначения минцмейстера (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1779 года со знаком СПБ. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5368 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2100 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

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