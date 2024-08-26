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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты Полуполтинник Екатерины II - Россия

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Полуполтинник 1779-1796

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1779 СПБ ФЛ - - 0 351779 СПБ Без обозначения минцмейстера 394,400 R2 0 31781 СПБ АГ - - 0 521783 СПБ ММ - - 0 581784 СПБ ММ 441,400 - 0 191785 СПБ ЯА 605,200 - 0 821786 СПБ ЯА - - 0 321787 СПБ ЯА 800,000 - 0 1081788 СПБ ЯА 1,706,000 - 0 471789 СПБ ЯА 800,000 - 0 271790 СПБ ЯА 412,000 - 0 131790 СПБ ЯА Новодел - R3 0 41791 СПБ ЯА 704,000 - 0 561792 СПБ ЯА 1,404,000 - 0 651793 СПБ ЯА 368,000 R 0 221793 СПБ ЯА Новодел 368,000 R3 0 01794 СПБ АК 1,016,000 - 0 781794 СПБ АК Новодел 1,016,000 R3 0 01795 СПБ АК 464,000 - 0 391795 СПБ АК Новодел 464,000 R3 0 01796 СПБ IС 745,000 - 0 48
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Полуполтинник 1764-1766

С шарфом
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1764 ММД EI T.I. 112,000 - 0 351764 ММД EI 112,000 R2 0 51765 ММД EI T.I. 912,000 - 1 1991765 ММД EI 912,000 R1 0 421766 ММД EI 832,400 - 0 104
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Полуполтинник 1767-1775

Без шарфа
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1767 ММД EI 1,668,000 - 0 2281768 ММД EI 484,000 - 0 631769 ММД EI 460,000 - 0 951770 ММД EI 780,000 R1 0 271770 ММД ДМ - - 0 881774 ММД СА - R 0 331775 ММД СА 12,000 - 0 56
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