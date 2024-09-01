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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1765 года ММД EI "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1765 года ММД EI "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1765 года ММД EI "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 912,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1765 года "С шарфом" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1100 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность AU58 NGS
Цена
542 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
230 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе SINCONA - May 17, 2022
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF30 RNGA
Цена
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rauch - September 19, 2020
Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена

Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1765 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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