Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1765 года ММД EI "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 912,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1765 года "С шарфом" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1100 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
230 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU50
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?
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