Полуполтинник 1765 года ММД EI "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1765 года "С шарфом" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1100 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.

Сохранность UNC (3) AU (16) XF (6) VF (11) F (2) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS61 (1) AU58 (5) AU55 (4) AU50 (4) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (2) VF30 (1) DETAILS (1) Сервис ННР (2) NGS (1) NGC (2) RNGA (1) PCGS (1)

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