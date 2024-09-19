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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1767 года ММД EI "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1767 года ММД EI "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1767 года ММД EI "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,668,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1767
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (228)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1767 года "Без шарфа" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Империя за 80000 RUB. Торги состоялись 15 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1767 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Heritage - October 1, 2023
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1767 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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