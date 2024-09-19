Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1767 года ММД EI "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,668,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1767
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (228)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1767 года "Без шарфа" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Империя за 80000 RUB. Торги состоялись 15 марта 2013.
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Дата 30 июня 2024
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Дата 9 июня 2024
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