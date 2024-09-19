Полуполтинник 1767 года ММД EI "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1767 года "Без шарфа" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Империя за 80000 RUB. Торги состоялись 15 марта 2013.

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