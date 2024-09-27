Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1790 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 412,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1790
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1790 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30692 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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