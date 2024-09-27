Полуполтинник 1790 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1790 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30692 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

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