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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1790 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1790 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1790 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 412,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1790
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1790 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30692 проданному на аукционе Heritage Auctions за 823 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Coins.ee (1)
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  • Numisbalt (6)
  • SINCONA (1)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
143 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе Heritage - September 13, 2016
Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе Heritage - April 19, 2016
Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1790 СПБ ЯА на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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