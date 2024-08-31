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1790
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Монеты России 1790 года
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Золотые монеты
5 рублей 1790 СПБ
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 рублей 1790 СПБ
Новодел
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
1
Пробные монеты
1 рубль 1790 СПБ ЯА
Средняя цена
550 $
Продажи
0
86
Полуполтинник 1790 СПБ ЯА
Средняя цена
230 $
Продажи
0
13
Полуполтинник 1790 СПБ ЯА
Новодел
Средняя цена
4300 $
Продажи
0
4
20 копеек 1790 СПБ
Средняя цена
140 $
Продажи
0
27
15 копеек 1790 СПБ
Средняя цена
80 $
Продажи
0
5
Гривенник 1790 СПБ
Средняя цена
150 $
Продажи
0
45
Медные монеты
5 копеек 1790 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
50 $
Продажи
0
383
5 копеек 1790 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
160 $
Продажи
0
231
5 копеек 1790 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
4100 $
Продажи
0
4
5 копеек 1790 АМ Аннинский монетный двор
Средняя цена
60 $
Продажи
2
422
2 копейки 1790 ЕМ
Средняя цена
290 $
Продажи
0
209
2 копейки 1790 АМ
Средняя цена
260 $
Продажи
0
76
1 копейка 1790 ЕМ
Средняя цена
20 $
Продажи
0
109
1 копейка 1790
Без знака монетного двора
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Денга 1790 ЕМ
Средняя цена
95 $
Продажи
0
69
Денга 1790 КМ
Средняя цена
310 $
Продажи
0
68
Денга 1790
Без знака монетного двора
Средняя цена
150 $
Продажи
0
10
Полушка 1790 ЕМ
Средняя цена
70 $
Продажи
0
72
Полушка 1790 КМ
Средняя цена
150 $
Продажи
0
56
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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