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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1790 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1790 СПБ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 рублей 1790 СПБ Новодел
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 1

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1790 СПБ ЯА
Средняя цена 550 $
Продажи
0 86
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1790 СПБ ЯА
Средняя цена 230 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1790 СПБ ЯА Новодел
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
20 копеек 1790 СПБ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
15 копеек 1790 СПБ
Средняя цена 80 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Гривенник 1790 СПБ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 45

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1790 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 50 $
Продажи
0 383
Аверс
Реверс
5 копеек 1790 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 160 $
Продажи
0 231
Аверс
Реверс
5 копеек 1790 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 копеек 1790 АМ Аннинский монетный двор
Средняя цена 60 $
Продажи
2 422
Аверс
Реверс
2 копейки 1790 ЕМ
Средняя цена 290 $
Продажи
0 209
Аверс
Реверс
2 копейки 1790 АМ
Средняя цена 260 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
1 копейка 1790 ЕМ
Средняя цена 20 $
Продажи
0 109
Аверс
Реверс
1 копейка 1790 Без знака монетного двора
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денга 1790 ЕМ
Средняя цена 95 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
Денга 1790 КМ
Средняя цена 310 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
Денга 1790 Без знака монетного двора
Средняя цена 150 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Полушка 1790 ЕМ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
Полушка 1790 КМ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 56
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