Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1790 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 25 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,862,400
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 копейка
- Год 1790
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1790 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 367 проданному на аукционе Редкие Монеты за 900 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (6)
- CoinsNB (1)
- Katz (12)
- Künker (3)
- Lucernae Numismática (1)
- MUNZE (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (21)
- RedSquare (2)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (3)
- VL Nummus (1)
- WCN (1)
- Александр (7)
- Денга1700 (1)
- Знак (1)
- Империя (6)
- Имперская монета (30)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (9)
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск