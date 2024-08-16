1 копейка 1790 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1790 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 367 проданному на аукционе Редкие Монеты за 900 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

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