Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты 1 копейка Екатерины II - Россия

type-coin
type-coin

1 копейка 1763-1796

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1763 ММ - - 0 341763 ЕМ 42,858 R3 0 411763 Новодел. Без знака монетного двора - R2 0 91764 ММ - R2 0 351764 СПМ - R2 0 131765 ЕМ - 0 01765 ЕМ Новодел - R2 0 121765 Новодел. Без знака монетного двора - R2 0 181766 ММ - - 0 421766 СПМ - R2 0 31767 ММ - R3 0 51767 СПМ - R3 0 71788 ММ - R 0 721788 Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный - R1 0 11788 Без знака монетного двора. Гурт сетчатый - - 0 271788 Без знака монетного двора. Новодел - R2 0 41789 ММ - R4 0 61789 ЕМ 6,432,700 - 0 3441790 ЕМ 1,862,400 - 0 1091790 Без знака монетного двора - - 0 01791 ЕМ - - 0 371794 ЕМ 755,600 - 0 591795 ММ Гурт узорчатый - R1 0 101795 ММ Гурт сетчатый - R2 0 01795 ЕМ 2,285,500 - 0 2151795 Без знака монетного двора 132,165 R1 0 981796 ЕМ 523,300 - 0 71
type-coin
type-coin

1 копейка 1793

Павловский перечекан 1797 года
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1793 ЕМ 10.24 R4 0 0
type-coin
type-coin

1 копейка null

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
0 0
type-coin
type-coin

1 копейка 1796

Монограмма на аверсе
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1796 Гурт шнуровидный R3 0 31796 Гурт сетчатый R3 0 21796 Новодел. Точка под вензелем R2 0 431796 Новодел. Без точки под вензелем R4 0 3
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Все российские монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск