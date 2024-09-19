Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Медные монеты 1 копейка Екатерины II - Россия
1 копейка 1763-1796
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1763 ММ - - 0 341763 ЕМ 42,858 R3 0 411763 Новодел. Без знака монетного двора - R2 0 91764 ММ - R2 0 351764 СПМ - R2 0 131765 ЕМ - 0 01765 ЕМ Новодел - R2 0 121765 Новодел. Без знака монетного двора - R2 0 181766 ММ - - 0 421766 СПМ - R2 0 31767 ММ - R3 0 51767 СПМ - R3 0 71788 ММ - R 0 721788 Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный - R1 0 11788 Без знака монетного двора. Гурт сетчатый - - 0 271788 Без знака монетного двора. Новодел - R2 0 41789 ММ - R4 0 61789 ЕМ 6,432,700 - 0 3441790 ЕМ 1,862,400 - 0 1091790 Без знака монетного двора - - 0 01791 ЕМ - - 0 371794 ЕМ 755,600 - 0 591795 ММ Гурт узорчатый - R1 0 101795 ММ Гурт сетчатый - R2 0 01795 ЕМ 2,285,500 - 0 2151795 Без знака монетного двора 132,165 R1 0 981796 ЕМ 523,300 - 0 71
1 копейка 1793Павловский перечекан 1797 года
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1793 ЕМ 10.24 R4 0 0
1 копейка null
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи0 0
1 копейка 1796Монограмма на аверсе
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1796 Гурт шнуровидный R3 0 31796 Гурт сетчатый R3 0 21796 Новодел. Точка под вензелем R2 0 431796 Новодел. Без точки под вензелем R4 0 3
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